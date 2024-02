Wie das irakische Aussenministerium in einer Erklärung mitteilte, will das Land an Verhandlungstisch über die Zukunft der US-geführten internationalen Militärkoalition im Irak zurückzukehren. Als Vergeltung für den Anschlag in Jordanien hat das US-Militär am Freitag sowohl im Irak als auch in Syrien Luftangriffe gegen mehr als 85 Ziele geflogen, die mit der iranischen Revolutionsgarde (IRGC) und den von ihr unterstützten Milizen in Verbindung stehen sollen. Hussein betonte gegenüber Blinken, dass die irakische Regierung solche Angriffe ablehne: «Der Irak ist kein Schauplatz für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen rivalisierenden Ländern».