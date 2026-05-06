Die USA und der Iran kommen pakistanischen Vermittlerkreisen zufolge einer Vereinbarung ​für ein Kriegsende näher. Ein entsprechender Bericht des ​US-Nachrichtenportals Axios sei zutreffend, hiess es. ​Die Schlagzeilen hätten an den Börsen «eingeschlagen wie eine Bombe», sagte IG-Marktanalyst ‌Christian Henke. Allerdings sei eine Einigung noch nicht in trockenen Tüchern. «Zu oft wurden die Anleger eines Besseren belehrt und zeigten sich anschliessend enttäuscht. ​Doch ​der erste Schritt in die ⁠richtige Richtung scheint getan zu sein.»