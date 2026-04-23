Ohne Aussichten auf neue Friedensgespräche hat der Iran seine Kontrolle über die Strasse von Hormus demonstriert. Das Staatsfernsehen veröffentlichte am Donnerstag ein Video, das die Erstürmung eines ‌riesigen Frachtschiffs ⁠durch iranische Spezialkräfte zeigt. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie maskierte Soldaten in einem grauen Schnellboot an die «MSC Francesca» heranfahren, über eine Strickleiter zu einer Luke im Rumpf ⁠klettern und mit gezückten Gewehren an Bord springen. Das mit dramatischer Musik unterlegte und unkommentierte Video zeigt zudem ein weiteres Schiff, die «Epaminondas». Der Iran erklärte, beide Schiffe am Mittwoch gekapert zu haben, und warf ihnen vor, ‌die Meerenge ohne Genehmigung durchqueren zu wollen.