US-Präsident Donald Trump ​drohte dem Iran am Dienstag ⁠mit Angriffen auf Kraftwerke und Brücken in der kommenden Woche, sollte die Führung in Teheran die Verhandlungen nicht wieder aufnehmen. «Ich werde ‌mir die Energieanlagen für den Schluss aufheben, aber letztendlich werden wir diese Ziele treffen», sagte Trump in einem Interview des Senders Fox News. Er hatte am Montag eine Gebühr von 20 Prozent auf ‌Schiffspassagen durch die Meerenge ins Spiel gebracht, diese Idee am Dienstag jedoch wieder verworfen.