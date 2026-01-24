«Sollten die Amerikaner die Souveränität und territoriale Integrität des Irans verletzen, werden wir antworten», sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter am Freitag (Ortszeit), ​der namentlich nicht genannt werden wollte. Wie eine ‌iranische Antwort aussehen könnte, liess ‌er offen. Das Militär sei auf das schlimmste Szenario vorbereitet, weshalb im Iran alles in höchster Alarmbereitschaft sei. Der Iran stehe unter ständiger militärischer Bedrohung durch die USA und habe keine andere Wahl, ⁠als zurückzuschlagen, sagte der iranische Regierungsvertreter weiter.