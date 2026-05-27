Dem Iran liegt einem Bericht des staatlichen Fernsehens zufolge ein Entwurf für ein Rahmenabkommen mit den USA vor. Demzufolge sollen die USA ihre Truppen in unmittelbarer Nähe zum Iran abziehen. Zudem würden sie die Seeblockade aufheben.
Im Gegenzug verpflichte sich der Iran, die Anzahl der Handelsschiffe, die die Strasse von Hormus passieren, innerhalb eines Monats wieder auf das Vorkriegsniveau zu bringen. Diese Absichtserklärung sei aber noch nicht finalisiert. Ohne Bestätigung werde der Iran keine Schritte unternehmen.
(Reuters)