Die Händler gehen mehrheitlich ​von zwei Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve bis zum Jahresende aus. Die Fed-Funds-Futures preisen eine ‌implizite Wahrscheinlichkeit von 52,1 Prozent für zwei oder mehr Zinserhöhungen bis zur Dezember-Sitzung der US-Notenbank ein, verglichen mit einer Wahrscheinlichkeit von 47,6 Prozent am Freitag. ​Die Inflationsrisiken ​dürften in der kommenden Woche im ⁠Mittelpunkt stehen. Am Dienstag werden die US-Verbraucherpreisdaten veröffentlicht, ​am darauffolgenden Tag die ⁠Erzeugerpreise. Zudem steht die Anhörung des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh vor dem Repräsentantenhaus ‌und dem Senat an.