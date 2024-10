Am Dienstagmorgen waren israelischen Truppen erstmals in dem aktuellen Konflikt auf Gebiete des Südlibanon vorgedrungen. Das Militär sprach dabei von einer «begrenzten Operation». Dabei lieferten sich israelischen Truppen heftige Gefechte mit Kämpfern der Hisbollah, die die am besten bewaffnete Stellvertretertruppe des Iran im Nahen Osten ist. Die Vereinten Nationen gaben an, ihre Friedenstruppen hätten sporadisches israelisches Eindringen beobachtet, aber keine vollständige Invasion.