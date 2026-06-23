Bei den Geldern handelt es sich um rund ​zwölf Milliarden Dollar an Öleinnahmen und Zentralbankreserven, die im ​Zuge jahrelanger Sanktionen im Ausland blockiert wurden. Bahreini räumte ein, dass es technische Absprachen zwischen Washington und Doha ‌geben werde, da die USA die Gelder eingefroren hätten und ein Teil davon in Katar liege. Der Iran werde jedoch keine weitere Einmischung bei dem Kauf und Import ​von Waren ​zulassen. Die Freigabe der Mittel ist Teil ⁠eines in der vergangenen Woche geschlossenen Rahmenabkommens, das den ​am 28. Februar ⁠von den USA und Israel begonnenen Iran-Krieg beenden soll. Bei den Verhandlungen auf dem Schweizer ‌Bürgenstock einigten sich die USA und der Iran den Vermittlern Pakistan und Katar zufolge auf einen Fahrplan für die weiteren Gespräche. Dieser soll ‌innerhalb von 60 Tagen zu einem dauerhaften Friedensabkommen führen. Für diesen Zeitraum ​haben die USA ihre Sanktionen gegen den Iran ausgesetzt.