Das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran, das am Freitag unterzeichnet werden soll, beseitigt eine zentrale Belastung für die globalen Märkte. Die monatelangen Kämpfe hatten die grösste Störung der Ölversorgung in der Geschichte ausgelöst und weltweit Inflationssorgen verstärkt. Am Montag fiel der Ölpreis, was eine Rally bei Aktien und Anleihen auslöste. Gleichzeitig verlor der Dollar an Wert, da die Nachfrage nach sicheren Anlagen nachliess.