Es war der erste direkte Angriff des Irans auf Israel. Einem israelischen Militärsprecher zufolge lief der Angriff in der Nacht weiter. Neben den Drohnen seien Dutzende Boden-Boden-Raketen auf Israel abgefeuert worden, darunter mehr als zehn Marschflugkörper. Ein Militärstützpunkt sei leicht beschädigt worden. Später in der Nacht hob die Armee einen Anruf an die Bevölkerung in gewissen Teilen des Landes auf, sich für eine Flucht in die Schutzräume bereit zu halten. Ob dies das Ende des Angriffes signalisierte, war zunächst unklar.