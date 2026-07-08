Die USA flogen am Dienstag neue Luftangriffe gegen den ‌Iran und widerriefen eine Ausnahmegenehmigung, die dem Land den Verkauf von Öl auf dem Weltmarkt erlaubte. Dies war eine Reaktion auf Angriffe auf ‌drei Tanker in der Strasse von Hormus. Das US-Zentralkommando (Centcom) teilte mit, bei dem Einsatz seien unter ​anderem mehr als 60 Kleinboote der Revolutionsgarden getroffen worden. Ziel sei es gewesen, den Iran für die Angriffe auf die Schifffahrt, die eine Verletzung des Waffenstillstands darstellten, einen hohen Preis zahlen zu lassen.