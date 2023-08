Der Iran wird beschuldigt, in den Verkehr der Handelsschiffe in der Region einzugreifen. Die US-Marine hatte Anfang Juli erklärt, sie habe den Iran daran gehindert, zwei Tanker im Golf von Oman zu beschlagnahmen. Etwa ein Fünftel des weltweiten Rohöls und der Ölprodukte passiert die Strasse von Hormus, einer Meeresenge zwischen dem Iran und Oman. Die iranische Regierung begründet ihr Vorgehen in der Regel damit, die festgehaltenen Schiffe hätten gegen Schifffahrtsbestimmungen verstossen. Einige wurden erst freigelassen, nachdem festgehaltene iranische Schiffe freikamen.