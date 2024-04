Das israelische Militär bestätigte einen Angriff des Irans mit unbemannten Flugkörpern. Die Flugzeit werde Stunden dauern, heisst es. Die Luftabwehr stehe bereit, in den betroffenen Regionen werde Flugalarm ausgelöst. Israel beobachtet Verteidigungsminister Joaw Gallant zufolge «sehr genau einen geplanten Angriff» des Irans und dessen Verbündeten. In einer Erklärung werden keine Einzelheiten dazu genannt. Die Bevölkerung solle die Anweisungen des Zivilschutzes befolgen, heisst es weiter. Dem israelischen Militär zufolge werden Schulfahrten und andere Aktivitäten für Jugendliche in den kommenden Tagen abgesagt. Dies gibt ein Militärsprecher im Fernsehen bekannt.