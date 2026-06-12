Iranische Streitkräfte haben Staatsmedien zufolge einen Öltanker an der Durchfahrt durch die Strasse von Hormus gehindert. Das Schiff habe sich nach Warnungen der Marine der Revolutionsgarden an das Durchfahrtsverbot gehalten, meldeten iranische Medien am frühen Freitag unter Berufung auf Militärkreise. Zuvor gemeldete Explosionsgeräusche vor der Küste der Stadt Sirik könnten laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA im Zusammenhang mit dem Vorfall gestanden haben. Die iranische Militärführung hatte am Donnerstag die Schliessung der Meerenge für Öltanker und Handelsschiffe bekanntgegeben. Dabei drohte sie, auf jedes Schiff zu feuern, das eine Durchfahrt versuche.
US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag erklärt, die USA und der Iran könnten bereits an diesem Wochenende ein Friedensabkommen unterzeichnen. Damit solle die Strasse von Hormus wieder für die Schifffahrt geöffnet werden. Die Regierung in Teheran entgegnete jedoch, es sei noch keine endgültige Entscheidung über eine Einigung getroffen worden.
(Reuters)