Iranische Streitkräfte haben Staatsmedien zufolge einen Öltanker an der Durchfahrt durch ‌die Strasse ⁠von Hormus gehindert. Das Schiff habe ⁠sich nach Warnungen der Marine der Revolutionsgarden an das ‌Durchfahrtsverbot gehalten, meldeten iranische Medien ‌am frühen Freitag ​unter Berufung auf Militärkreise. Zuvor gemeldete Explosionsgeräusche vor der Küste der Stadt Sirik könnten laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA im Zusammenhang mit ‌dem Vorfall gestanden haben. Die iranische Militärführung hatte am Donnerstag die Schliessung der Meerenge für Öltanker ​und Handelsschiffe bekanntgegeben. Dabei drohte sie, ​auf jedes Schiff zu ​feuern, das eine Durchfahrt versuche.