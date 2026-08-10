Ein Abkommen mit Oman über neue Schifffahrtsrouten durch die Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman stehe zwar ‌kurz vor dem Abschluss, sagte der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi am Sonntag der Nachrichtenagentur Mehr zufolge. Dies regele aber nur die technischen Details für den Fall einer Öffnung. Direkte Gespräche mit den USA gebe es nicht, Botschaften würden über Vermittler ausgetauscht. Ein US-Vertreter ​hatte am Freitag erklärt, eine Einigung stehe bevor. Die USA würden die Blockade iranischer ​Häfen aufheben, sobald der Iran seine Verpflichtungen umsetze. Im Juni war ein Waffenstillstand ​zwischen beiden Ländern nach US-Luftangriffen auf den Iran vereinbart worden. Teheran zufolge haben die USA die Vereinbarung jedoch mit der erneuten Verhängung einer Seeblockade im ‌Juli gebrochen.