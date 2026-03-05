Der Stopp betrifft nicht nur künftige Geschäfte. Wie zu hören ist, sollen die Raffinerien keine neuen Exportverträge mehr abschliessen und bereits vereinbarte Lieferungen nachverhandeln, um sie möglichst zu annullieren. Ausnahmen gelten allerdings für Flug- und Schiffstreibstoffe, die sich in Zolllagern befinden, sowie für Lieferungen nach Hongkong und Macau, wie es weiter hiess.