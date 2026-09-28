Lage in Nahost weiter im Fokus

Die geopolitischen Risiken in der Region blieben Experten zufolge auch wegen anhaltender Angriffe der jemenitischen Huthi-Rebellen auf Saudi-Arabien hoch. «Am Ende bleibt ein nervöses Auf und Ab, und der Druck auf die Anleihekurse sowie die Inflationserwartungen dürfte bei Ölpreisen von über 100 Dollar bestehen bleiben», resümierte Jochen ‌Stanzl, Chefanalyst der Consorsbank. Die Rohölexporte der wichtigsten Produzenten im Nahen Osten im September erholten sich zwar auf den höchsten Stand seit Kriegsbeginn im Februar, wie vorläufige Daten des Analysehauses Kpler zeigten. Grund dafür war, dass die Lieferungen durch die vom Iran weitgehend blockierte Strasse von Hormus leicht zugelegt haben. Hamad Hussain, Chefvolkswirt bei Capital Economics, zeigte sich jedoch ​skeptisch. «Während grössere Transportmengen durch die Strasse von Hormus den Aufwärtsdruck auf die Preise etwas dämpfen, weist der Ölmarkt insgesamt weiterhin ein Defizit ​auf.»