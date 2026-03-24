Israel und die USA greifen ​den Iran seit dem 28. Februar an. Das hat die Energiepreise deutlich nach oben getrieben. «Die März-Daten zeigen die ersten Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten auf Wachstum, Nachfrage, Geschäftsklima und – vielleicht am deutlichsten – auf die Preise», sagte S&P-Direktor Phil Smith. Die Einkaufspreise legten zum Quartalsende so rasant zu wie seit über ‌drei Jahren nicht mehr. Verteuert haben sich den Befragten zufolge Energie, Kraftstoffe sowie eine Reihe von Rohstoffen, ebenso die Transport- und Lohnkosten. «Folglich wurden auch die Verkaufspreise deutlicher angehoben als zuletzt, wenngleich dieser Anstieg moderater ​ausfiel als der Kostenauftrieb», hiess es.