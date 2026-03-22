DÜNGEMITTEL UND ENERGIE TREIBEN DIE PREISE

Es kommen zwei ‌Dinge zusammen: Durch den Krieg fallen in grossem Umfang Düngemittel-Lieferungen aus. Die Golfregion ist dafür ‌ein zentraler Produzent und Umschlagplatz. Die Blockade der Strasse von Hormus ​unterbricht die Lieferungen aus der Golfregion, einem Hauptproduzenten von Harnstoff - dem weltweit wichtigsten Stickstoffdünger. Über diese Route laufen nach Angaben der Welternährungsorganisation (FAO) rund 30 Prozent des weltweiten Düngemittelhandels. Die Bank of America warnt, dass die Preise bereits um 30 bis 40 Prozent gestiegen seien. Anders als bei Öl gibt es keine strategischen Reserven.