US-Präsident Donald Trump hatte vor wenigen Tagen das Ende der Waffenruhe ⁠erklärt, weil sich Iran nicht an die Zusagen halte. Der Iran räumte einen Warnschuss auf ein Schiff ein, das auf einer nicht von Teheran genehmigten Route gefahren sei. Am Sonntag erklärte das ‌Militär, ein zweites Schiff ausser Gefecht gesetzt zu haben. Die Meerenge bleibe bis zum «Ende der US-Einmischung in dieser ‌Region» geschlossen, erklärten die iranischen Revolutionsgarden. Das US-Zentralkommando betonte allerdings, dass weiterhin Handelsschiffe die ​Wasserstrasse passierten, über die vor dem Krieg ein Fünftel der weltweiten Öl- und LNG-Lieferungen abgewickelt wurden.