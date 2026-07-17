Laut iranischen Medien wurden mehrere Brücken im Süden sowie ein Flughafen bombardiert. Die iranische Armee teilte daraufhin laut dem regierungstreuen Sender Press TV mit, Vergeltungsschläge durchgeführt zu haben. So seien ein Hubschrauber-Standort sowie ein Aufklärungsflugzeug des US-Militärs im ebenfalls mit Washington verbündeten Golfstaat Bahrain ins Visier genommen worden.