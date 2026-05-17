In den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres sei die Zahl der Stellenausschreibungen noch gestiegen. Im März sei es dann synchron mit Kriegsbeginn zu einem Einbruch gekommen, heisst es in der Untersuchung der Indeed-Ökonomin Virginia Sondergeld. «Die Zeichen stehen derzeit weiterhin eher auf Abwarten als auf Aufbruch», betonte sie.