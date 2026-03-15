Bei Millennium haben die Verluste einen Grossteil der zuvor erzielten Rendite ausgelöscht. Der Hedgefonds mit einem verwalteten Vermögen von 86,7 Milliarden Dollar habe bis Ende Februar noch ein Plus von 2 Prozent verbucht. Balyasny lag Insidern zufolge in den ersten beiden Monaten des Jahres 0,4 Prozent im Plus, während die jüngsten Einbussen den Jahreszuwachs von Point72 bis zum 6. März auf 3,4 Prozent gedrückt hätten. Balyasny verwaltet laut Website 32 Milliarden Dollar, Point72 kommt auf 45,7 Milliarden Dollar.