Israels Militär greift Hisbollah-Stellungen im Libanon an

Neben dem Iran haben die Israelis auch die mit ihm verbündete Schiitenmiliz Hisbollah im Visier. Erneut griffen die Streitkräfte des jüdischen Staats Stellungen der Islamisten im Libanon an. Ziel der Attacken sei Infrastruktur der Hisbollah in den als Dahija bekannten Vororten im Süden der Hauptstadt Beirut, teilte das Militär mit. Der Bezirk gilt als Hochburg der Miliz. Am Mittwoch wollte auch der UN-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung über die Lage im Libanon beraten.