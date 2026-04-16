Mit den beiden Bundesratsmitgliedern mitgereist ist auch Martin Schlegel, Präsident der Schweizer Nationalbank. Gemeinsam mit Bundesrätin Keller-Sutter nahm Schlegel am Donnerstag am Treffen der G20-Finanzministerinnen und -minister teil. Die Schweiz setze sich für verlässliche Rahmenbedingungen ein, die die wirtschaftliche Dynamik stärken, teilte das eidgenössische Finanzdepartement (EFD) auf der Plattform X dazu mit.