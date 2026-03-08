«Entgegen der landläufigen Meinung führt ein Schock aus dem Nahen Osten, der die Energieversorgung gefährdet, in der Regel zu einem Anstieg der globalen Anleiherenditen und nicht zu einem Rückgang», sagte Gareth Berry, Stratege bei der Macquarie Bank. «Das gilt insbesondere in einer Zeit wie dieser, in der eine geldpolitische Lockerung bereits im Voraus eingepreist wurde, deren Realisierung nun plötzlich weniger wahrscheinlich erscheint.»