In der deutschen Wirtschaft dürfte es 2026 nun einen Anstieg um zwei Prozent auf 24'650 Insolvenzen geben, wie aus einer Analyse des Kreditversicherers Allianz Trade hervorgeht. «Das wäre der höchste Stand seit 14 Jahren», sagte Milo Bogaerts, Chef von Allianz Trade im deutschsprachigen Raum. Vor dem Konflikt im Nahen Osten habe man nur mit plus einem Prozent gerechnet. Schon jetzt habe der Krieg auf Deutschland deutliche Auswirkungen. «Auch der US-Handelskrieg ist längst nicht vorbei.» Die Folgen seien nicht nur an der Zapfsäule beim teureren Tanken und bei der Inflation zu spüren. «Der Welthandel, Exporte und die deutsche Wirtschaft wurden erneut ausgebremst.»
Dennoch bleiben die Fallzahlen deutlich unter dem Negativrekord während der globalen Finanzkrise mit mehr als 32'000 Pleiten. Für 2027 zeichne sich ein leichter Rückgang um zwei Prozent auf 24'150 Insolvenzen ab, erklärte Bogaerts. In einem Worst-Case-Szenario, dem die Experten eine Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent beimessen, verschärft sich der Konflikt und dauert länger. Dann gehe man 2026 von einem doppelt so hohen Insolvenzanstieg um vier Prozent auf 24'994 Fälle aus.
Der vierte Insolvenzanstieg in Folge dürfte sich 2026 erneut über alle deutschen Branchen hinwegziehen. Schon im vergangenen Jahr waren laut Studie sechs Branchen die stärksten Treiber und verzeichneten die höchsten Fallzahlen und zweistellige Zuwächse - insbesondere im Baugewerbe (+10 Prozent), Handel (+15 Prozent), bei freiberuflichen Dienstleistungen (+10 Prozent), im Gastgewerbe (+27 Prozent), bei Verwaltungs- und Unterstützungsdienstleistungen (+12 Prozent) sowie im verarbeitenden Gewerbe (+24 Prozent).
Millionen Jobs gefährdet
Weltweit dürften Pleiten 2026 zum fünften Mal in Folge steigen - mit sechs Prozent (2025: +6 Prozent) doppelt so stark wie bisher erwartet. 2027 dürften sich die globalen Unternehmensinsolvenzen auf hohem Niveau einpendeln - und nicht leicht sinken wie noch vor dem Iran-Krieg angenommen. Ein länger anhaltender Konflikt könnte nach Ansicht von Allianz Trade in diesem Jahr aber sogar zu einem Anstieg um zehn Prozent führen und 2027 für ein weiteres Plus von drei Prozent sorgen.
In seinem Basisszenario geht der Kreditversicherer davon aus, dass dieses Jahr durch Insolvenzen weltweit 2,2 Millionen Arbeitsplätze direkt gefährdet sind - dies wären 94'000 mehr als 2025. «Bauwesen, Einzelhandel und Dienstleistungen wären die am stärksten gefährdeten Sektoren», sagte Insolvenzfachmann Maxime Lemerle von Allianz Trade. «Europa führt mit 1,3 Millionen potenziell betroffenen Jobs die weltweite Statistik an, 209'000 davon in Deutschland.» Westeuropa (rund 960'000) und Nordamerika (etwa 460'000) verzeichneten wohl beide ein Zwölf-Jahres-Hoch.
(Reuters)