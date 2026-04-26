In der deutschen Wirtschaft dürfte es 2026 nun einen Anstieg um zwei Prozent auf ‌24'650 Insolvenzen ⁠geben, wie aus einer Analyse des Kreditversicherers Allianz Trade hervorgeht. «Das wäre der höchste Stand seit ⁠14 Jahren», sagte Milo Bogaerts, Chef von Allianz Trade im deutschsprachigen Raum. Vor dem Konflikt im Nahen Osten habe man nur ‌mit plus einem Prozent gerechnet. Schon jetzt habe der Krieg auf Deutschland deutliche ‌Auswirkungen. «Auch der US-Handelskrieg ist längst nicht vorbei.» Die Folgen ​seien nicht nur an der Zapfsäule beim teureren Tanken und bei der Inflation zu spüren. «Der Welthandel, Exporte und die deutsche Wirtschaft wurden erneut ausgebremst.»