Der umfassendere Konflikt dauert nunmehr 100 Tage. Trump hatte im Februar gemeinsam mit Israel Luftangriffe gegen den Iran gestartet. In einem am Sonntag ausgestrahlten Interview des Senders NBC drohte der US-Präsident dem Iran erneut mit massiver militärischer Gewalt, ​sollte es ​nicht bald zu einer Einigung kommen. «Wir stehen kurz vor einem Abkommen, oder ich ⁠werde sie in Grund und Boden bomben», sagte er. Ähnlich hatte sich Trump schon wiederholt ​geäussert. Seit April herrscht in ⁠dem Krieg ein Patt. Der Iran blockiert den Grossteil der Schifffahrt durch die Strasse von Hormus, während Washington iranische Häfen abriegelt. Am Samstag hatten US-Streitkräfte iranische ‌Radaranlagen an der Küste angegriffen, nachdem der Iran Drohnen gestartet hatte. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten daraufhin, sie hätten als Vergeltung US-Stützpunkte in Kuwait und Bahrain attackiert.