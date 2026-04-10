Mir der faktischen Kontrolle der Strasse von Hormus habe der Iran ein Druckmittel gegenüber der gesamten Weltwirtschaft, ​gibt Commerzbank-Ökonom Vincent ​Stamer zu bedenken. Auch wenn Europa - und gerade Deutschland - einen Grossteil seines Erdöls ⁠und Erdgases aus anderen Ländern und nicht aus dem Mittleren Osten beziehe, könnten Lieferketten gefährdet werden. «Denn Deutschland ​und die anderen europäischen Länder importieren diverse ⁠Waren wie Chemikalien, Edelgase und Aluminium aus den Anrainerstaaten des Persischen Golfs», erläuterte der Experte. Seit Mittwoch gilt eine zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Krieg. «Allerdings bleibt diese brüchig, ‌und die Verhandlungen für einen langfristigen Frieden dürften angesichts der sehr weit auseinanderliegenden Positionen sehr schwierig werden», sagte Stamer.