Die US-Notenbank Federal Reserve, die Europäische Zentralbank und die Bank of England werden die Leitzinsen voraussichtlich stabil halten, während sie die Auswirkungen der steigenden Energiekosten auf Verbraucherpreise und Wirtschaftswachstum abschätzen. Doch für sie und die übrigen 18 Zentralbanken, die demnächst ihre Geldpolitik festlegen - und damit insgesamt etwa zwei Drittel der Weltwirtschaft kontrollieren -, wird der Ton vorsichtiger werden, da sie das Risiko eines weiteren Inflationsschocks in den Blick nehmen.
Vieles hängt davon ab, wie lange der Konflikt andauert - etwas, das die Märkte nur schwer einschätzen können. Anleger, die vor einer Stagflation warnen, wurden durch die Ölpreisschwankungen und die Unsicherheit über Donald Trumps nächsten Schritt stark verunsichert, was die Frage aufwirft, wie schnell die Zentralbanken auf neuen Preisdruck reagieren werden.
Klar ist, dass sich die politischen Entscheidungsträger weltweit - die noch immer die Folgen der US-Zölle spüren und mit einer zunehmend fragmentierten geopolitischen Landschaft zu kämpfen haben - widerwillig darauf vorbereiten, wieder einzugreifen, sollten die Ereignisse im Nahen Osten die Konsumentenpreise erneut in die Höhe treiben, das Wirtschaftswachstum bremsen oder ihre Währungen destabilisieren.
«Zentralbanken können die Zinssätze festlegen – sie können die Strasse von Hormus nicht wieder öffnen», sagte Tom Orlik, Chefökonom von Bloomberg Economics. «Man kann davon ausgehen, dass Powell, Lagarde, Bailey & Co. vorerst abwarten, Wachsamkeit signalisieren und hoffen, dass der Iran-Krieg endet, bevor er sie mit einem weiteren Inflationsproblem konfrontiert, für dessen Lösung sie schlecht gerüstet sind.»
Senkungen der Leitzinsen bleiben vorerst ein Thema für US-Notenbank
Trumps Krieg erschüttert die globalen Zentralbanken - von der Fed über die EZB bis zur Bank of Japan. Es ist nicht nur die Iran-Situation, die zu erhöhter Alarmbereitschaft führt. Die Erinnerungen an den letzten Inflationsschock, als die Preise nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine 2022 in einigen grossen Volkswirtschaften im zweistelligen Prozentbereich stiegen, sind noch immer schmerzhaft präsent.
Wie schon damals ist es schwierig, die Dauer der Kämpfe abzuschätzen. Trump hat seine Meinung mehrfach geändert: Erst sagte er, der Krieg könne «sehr bald» enden, dann behauptete er, die USA hätten «genügend Zeit», während sie Ziele aus der Luft bombardieren. Irans neuer Oberster Führer Mudschtaba Khamenei hat unterdessen geschworen, die Strasse von Hormus weiterhin faktisch geschlossen zu halten.
Senkungen der Leitzinsen bleiben vorerst ein Thema für die US-Notenbank (wenn auch nicht in diesem Monat), da die Inflationsrisiken aus dem Nahen Osten von den sich abzeichnenden Problemen auf dem US-Arbeitsmarkt überschattet werden. Obwohl die Märkte eine Zinssenkung im Jahr 2026 nicht mehr vollständig einpreisen, tendieren sie weiterhin zu einer Lockerung der Geldpolitik, was die USA zu einer Ausnahme unter den G7-Staaten macht.
Angesichts der wachsenden Unzufriedenheit über die steigenden Benzinpreise im Vorfeld der Zwischenwahlen hat Trump seine Forderung nach Zinssenkungen erneuert und sogar eine vorläufige Massnahme gefordert. Die Ökonomen von Morgan Stanley bekräftigten ihre Prognose für Zinssenkungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte im Juni und September.
Eine Verzögerung sei zwar möglich, könne aber bedeuten, dass die US-Notenbank (Fed) später energischer eingreifen müsse. Selbst bei anhaltend hohen Ölpreisen seien Zinssenkungen angesichts des politischen Drucks auf eine lockere Geldpolitik, insbesondere im Vorfeld der Wahlen im November, wahrscheinlicher als Zinserhöhungen, so Christoph Balz, Ökonom bei der Commerzbank.
«Stagflationsproblem» für die Bank of England
In Europa sieht die Lage anders aus: Trotz der Wachstumsrisiken liegt der Fokus dort klar auf der Inflation, und die Erwartungen an eine weitere Lockerung der Geldpolitik sind nahezu erloschen. In Grossbritannien, wo die Preise um über 11 Prozent stiegen, lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März kurz vor dem Angriff der USA und Israels auf den Iran bei fast 80 Prozent. Nun wird erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen unverändert lässt.
Während Ökonomen, darunter auch die von Goldman Sachs, weiterhin mit Zinssenkungen im Laufe des Jahres rechnen, preisen Händler bereits eine Zinserhöhung ein. Laut Emma Moriarty, Portfoliomanagerin bei CG Asset Management, steht die Bank of England vor einem «klassischen Beispiel für ein Stagflationsproblem». «Einerseits muss die Bank of England reaktionsschnell agieren und sicherstellen, dass die Inflationserwartungen stabil bleiben». Andererseits bestehe die reale Gefahr, dass Zinserhöhungen «die schwache Nachfrage noch verschärfen».
Das Wachstum in der 21 Länder umfassenden Eurozone ist etwas robuster, und die Wirtschaft ist deutlich besser gerüstet, einen Inflationsanstieg zu verkraften als beim letzten Mal. Es wird erwartet, dass die EZB-Vertreter die Leitzinsen am Donnerstag unverändert lassen, obwohl einige bereits Andeutungen auf zukünftige Änderungen gemacht haben.
Die Erfahrungen von 2022 «könnten die EZB für das Risiko einer Ablösung der Inflationserwartungen sensibilisieren und sie dazu bewegen, die Zinsen bei anhaltendem Energiedruck schneller anzuheben», sagte Fabio Balboni, leitender Eurozonen-Ökonom bei HSBC. Die Märkte sind überzeugt, dass die EZB handeln muss und spekulieren auf ein oder zwei Zinserhöhungen in diesem Jahr. Lediglich 7 Prozent der befragten Analysten in einer Bloomberg-Umfrage rechnen mit einer Straffung der Geldpolitik.
In Japan stehen die Chancen besser, da das Preiswachstum dort seit vier Jahren in Folge das 2-Prozent-Ziel der Zentralbank übersteigt. Nachdem die Zinsen am Donnerstag voraussichtlich unverändert geblieben sind, ist eine Erhöhung im April nicht ausgeschlossen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen diesen Monat.
(Bloomberg)