«Stagflationsproblem» für die Bank of England

In Europa sieht die Lage anders aus: Trotz der Wachstumsrisiken liegt der Fokus dort klar auf der Inflation, und die Erwartungen an eine weitere Lockerung der Geldpolitik sind nahezu erloschen. In Grossbritannien, wo die Preise um über 11 Prozent stiegen, lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März kurz vor dem Angriff der USA und Israels auf den Iran bei fast 80 Prozent. Nun wird erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen unverändert lässt.