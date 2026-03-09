Die Krise hat weitreichende Folgen für den Flugverkehr. Dem Datenanbieter Cirium zufolge wurden zwischen dem 28. ‌Februar und dem 8. März mehr als 37.000 Flüge von und nach Nahost gestrichen. Gestrandete Passagiere zahlen hohe Summen, um die Region zu verlassen. Australien hat die Familienangehörigen von Diplomaten ​in den ​Vereinigten Arabischen Emiraten aufgefordert, das Land zu ⁠verlassen. Der türkische Verkehrsminister Abdulkadir Uraloglu sagte am Sonntag, ​Flüge von Turkish Airlines ⁠und anderen Gesellschaften in den Irak, nach Syrien, in den Libanon und nach Jordanien ‌seien bis zum 13. März gestrichen worden. Die USA haben nach Angaben des Aussenministeriums seit letzter Woche Tausende von US-Bürgern mit Charterflügen ausgeflogen.