Was sind die wichtigsten Ölsorten?

Es gibt auf der Welt eine Vielzahl von Rohölsorten. Die Preisentwicklung orientiert sich vor allem an den Referenzsorten, die an den führenden Rohstoffmärkten jeweils gehandelt werden. Dies ist in den USA die Sorte West Texas Intermediate (WTI) und in Europa die Nordseesorte Brent. Bei beiden Sorten handelt es sich jeweils um qualitativ wertvolles Leichtöl, das in den Raffinerien vergleichsweise einfach zu Mineralölprodukten wie Benzin oder Diesel weiter verarbeitet werden kann.