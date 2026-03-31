Die Korrektur spiegele einen Rückgang bei Ölproduktion, Exporten, Tourismus und Binnennachfrage wider, so die Analysten. Seit Wochen ist die Strasse von Hormus fast vollständig für den Schiffsverkehr geschlossen. Damit können die Länder am Golf ihre zentralen Exportgüter Öl und Gas kaum noch verschiffen.