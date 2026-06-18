⁠Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im laufenden Jahr nur noch um ‌0,9 Prozent zulegen, teilte das ‌Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) ​am Donnerstag mit. Im März waren die Experten des Bundes noch von einem Plus von 1,0 Prozent ausgegangen. Für 2027 wird nun ‌ein Wachstum von 1,6 Prozent erwartet, nach zuvor 1,7 Prozent. Die Krise im Nahen ​und Mittleren Osten führe zu höheren Energiepreisen ​und dämpfe die Weltwirtschaft, ​hiess es zur Begründung.