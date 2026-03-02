Zu den Verlierern gehören auch die Uhren- und Schmuckunternehmen, welche viele Verkaufspunkte an Reiseknotenpunkten haben. Die Aktien von Richemont geben 6 Prozent nach und sind damit die grössten Verlierer im Swiss Market Index nach Handelseröffnung. Die Swatch-Aktien geben 4 Prozent nach.