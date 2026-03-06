Junge Männer sorgten bei der Wahl ​2024 für eine der grössten Überraschungen, als sie ins ​Lager von Trump wechselten, nachdem die Demokraten jahrelang bei der Jugend dominiert hatten. 2024 hatte der Republikaner noch 46 Prozent der ‌Männer zwischen 18 und 29 Jahren für sich gewonnen, wie Nachwahlbefragungen des Pew Research Center zeigen. Der Wert lag zwar unter den 51 Prozent, auf die seine demokratische Rivalin Kamala Harris kam. Aber im Vergleich ​zu ​2020 konnte Trump in der Wählergruppe deutlich zulegen. Damals ⁠stimmten nur 39 Prozent der jungen Männer für ihn, während ​sein damaliger Kontrahent Joe ⁠Biden auf 53 Prozent kam.