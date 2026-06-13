Die USA und der Iran haben sich nach Angaben des pakistanischen Ministerpräsidenten Shehbaz Sharif auf einen Rahmen für ein Friedensabkommen geeinigt. Der finale Text liege bereits vor, erklärt Sharif. ‌Das Abkommen solle den monatelangen Konflikt im Nahen Osten beenden. Pakistan bereite sich nun auf eine elektronische Unterzeichnung innerhalb der nächsten 24 Stunden vor. In der kommenden Woche sollen dann Gespräche auf technischer Ebene folgen.