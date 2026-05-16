Es sei vorgesehen, den Schiffsverkehr entlang einer festgelegten Route durch die Meerenge zu steuern, sagt der Vorsitzende des iranischen Parlamentsausschusses für nationale Sicherheit, Ebrahim Asisi. Von der Regelung sollen nur Handelsschiffe und diejenigen profitieren, die mit dem Iran kooperieren.
Im Rahmen des Mechanismus würden für spezielle Dienstleistungen Gebühren erhoben. Die für den Öltransport enorm wichtige Strasse von Hormus ist seit Beginn des Kriegs der USA und Israels gegen den Iran faktisch blockiert, was weltweit zu steigenden Energiepreisen geführt hat.
(Reuters)