Mehrere Schiffe in der Region haben nach Angaben eines Vertreters der EU-Marinemission Aspides eine Funkdurchsage von den iranischen Revolutionsgarden erhalten, wonach «kein Schiff die Strasse von Hormus passieren darf». Die Tankervereinigung Intertanko teilte ‌mit, die US-Marine habe vor Fahrten in der gesamten Region gewarnt – dem Persischen Golf, dem Golf von Oman, dem Nordarabischen Meer und der Strasse von Hormus – da ​sie die Sicherheit der Schifffahrt nicht garantieren könne.