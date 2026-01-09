Nach wochenlangen Demonstrationen ist der Iran am Freitag weitgehend von der Aussenwelt abgeschnitten worden. Die Behörden schalteten das Internet ab, ‌um ‌die sich ausweitenden Proteste einzudämmen. Zudem wurden Flüge gestrichen, Telefonanrufe in das Land kamen nicht durch. Der oberste Führer Ajatollah Ali Chamenei warf den Demonstranten vor, im ​Sinne von US-Präsident Donald Trump zu handeln. Randalierer griffen ‌öffentliches Eigentum an, sagte er. Die ‌Teheraner Führung werde nicht tolerieren, dass Menschen als «Söldner für Ausländer» agierten, drohte das geistliche und politische Oberhaupt der Islamischen Republik.