Nach zwei Verhandlungsrunden sind die USA und der Iran weiter von einer Einigung entfernt. Reuters hatte allerdings berichtet, dass der Iran seit dem Ende der Gespräche in der vergangenen Woche, bei dem weiter auch ein militärischer Konflikt im ‌Raum stand, neue Zugeständnisse angeboten hat. Beobachter hatten erklärt, dass dies darauf hindeutet, dass Teheran versucht, die Diplomatie am Leben zu erhalten und einen grösseren US-Angriff abzuwenden.