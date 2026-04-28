Chefs der Golfstaaten beraten

Hochrangige iranische Regierungsvertreter sagten der Nachrichtenagentur Reuters, der Vorschlag, den Aussenminister Abbas Araghtschi am Wochenende nach Islamabad übermittelt habe, sehe schrittweise Verhandlungen vor. ‌Dabei solle die Nuklearfrage zunächst ausgeklammert werden. Ein erster Schritt würde die Beendigung des Krieges der USA und Israels gegen den Iran erfordern sowie Garantien, dass die USA diesen nicht wieder aufnehmen können. Anschliessend sollten die Unterhändler die Seeblockade der US-Marine gegen den iranischen Handel aufheben und die Zukunft der Strasse von Hormus klären, die der Iran unter seiner Kontrolle wieder öffnen will. Erst dann ​würden bei den Gesprächen andere Themen behandelt, darunter der langjährige Streit über das iranische Atomprogramm. Dabei besteht der Iran aber auf das Recht auf ​eine Urananreicherung.