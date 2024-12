Die Islamische Republik Iran sei dabei, die Menge an auf 60 Prozent angereichertes Uran dramatisch zu erhöhen, sagte IAEO-Chef Rafael Grossi in einem am Freitag veröffentlichten Reuters-Interview. Bereits jetzt habe der Iran genügend Material für die Herstellung von vier Atombomben. Die Regierung in Teheran bestreitet, den Bau von Nuklearwaffen anzustreben und bekräftigt immer wieder, das Atomprogramm diene zivilen Zwecken.