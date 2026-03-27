Tusk warnt vor möglicher Eskalation

Polens Regierungschef Donald Tusk hält eine weitere Eskalation der Lage in der Region für möglich. «Ich habe seit einigen Dutzend Stunden Grund zur Annahme - auch aufgrund von Informationen unserer Verbündeten - dass in den nächsten Tagen kaum mit einer Stabilisierung im Nahen Osten zu rechnen ist», sagte Tusk in Warschau. Das Gegenteil sei der Fall: «Die nächsten Tage und Wochen könnten zu einer Eskalation dieser Situation führen.»