Die Nachrichtenagentur Tasnim meldete zudem, der Iran und die ​mit ihm verbündete «Widerstandsfront» - zu der auch Gruppen im Jemen, im Libanon und im Irak gehören - planten eine vollständige Blockade der Strasse von Hormus. Darüber hinaus sollte eine weitere Front an der Meerenge Bab al-Mandab ‌vor der Küste des Jemen eröffnet werden, um Israel und dessen Unterstützer zu bestrafen. Der am 28. Februar begonnene Krieg hat zu erheblichen wirtschaftlichen Verwerfungen geführt, da der Iran die für den weltweiten Öl- und Erdgastransport entscheidende Strasse von Hormus faktisch gesperrt hat. Über Bab al-Mandab läuft ein Grossteil des Schiffsverkehrs in Richtung Suezkanal.