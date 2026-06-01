Tasnim zufolge haben der Iran und ​die mit ihm verbündete sogenannte Widerstandsfront – ​zu der schiitische Gruppen im Jemen, im Libanon und im Irak gehören – zudem ‌Pläne ausgearbeitet, um die Strasse von Hormus vollständig zu blockieren und eine weitere Front an der Meerenge Bab al-Mandab vor der Küste des ​Jemen ​zu eröffnen. Damit sollten Israel und ⁠dessen Unterstützer bestraft werden. Über die Meerenge ​läuft ein Grossteil des ⁠Schiffsverkehrs in Richtung Suezkanal.