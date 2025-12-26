Der Iran hat im Persischen Golf nahe der Insel Keschm einen ausländischen Öltanker beschlagnahmt. Das Schiff habe vier Millionen Liter geschmuggelten Treibstoffs geladen, meldeten staatliche Medien am Freitag. Die 16 Besatzungsmitglieder seien festgenommen worden. Den Namen und die Herkunft des Schiffes nannten die Behörden ebenso wenig wie den genauen Zeitpunkt der Beschlagnahmung. Iranische Nachrichten-Websites veröffentlichten Video- und Fotoaufnahmen, die den Tanker zeigen sollen.
Bereits in der vergangenen Woche hatte der Iran die Beschlagnahmung eines anderen ausländischen Tankers mit sechs Millionen Litern geschmuggelten Diesels im Golf von Oman gemeldet. Auch in diesem Fall wurden keine Einzelheiten über das Schiff genannt.
Hintergrund ist der weit verbreitete Schmuggel von Treibstoff aus dem Iran. Das Land hat wegen hoher Subventionen und des starken Wertverfalls seiner Währung weltweit mit die niedrigsten Kraftstoffpreise. Die Regierung in Teheran versucht seit Längerem, den illegalen Verkauf von Treibstoff über Land in die Nachbarländer und über See in die Golfstaaten einzudämmen.
(Reuters)