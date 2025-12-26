Der Iran hat im Persischen Golf nahe der Insel Keschm einen ‌ausländischen ‌Öltanker beschlagnahmt. Das Schiff habe vier Millionen Liter geschmuggelten Treibstoffs geladen, meldeten staatliche Medien am Freitag. Die ​16 Besatzungsmitglieder seien festgenommen worden. Den ‌Namen und die Herkunft ‌des Schiffes nannten die Behörden ebenso wenig wie den genauen Zeitpunkt der Beschlagnahmung. Iranische Nachrichten-Websites veröffentlichten Video- und Fotoaufnahmen, die den Tanker zeigen ⁠sollen.