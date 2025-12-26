Der Iran hat im Persischen Golf nahe der Insel Keschm einen ‌ausländischen ‌Öltanker beschlagnahmt. Das Schiff habe vier Millionen Liter geschmuggelten Treibstoffs geladen, meldeten staatliche Medien am Freitag. Die ​16 Besatzungsmitglieder seien festgenommen worden. Den ‌Namen und die Herkunft ‌des Schiffes nannten die Behörden ebenso wenig wie den genauen Zeitpunkt der Beschlagnahmung. Iranische Nachrichten-Websites veröffentlichten Video- und Fotoaufnahmen, die den Tanker zeigen ⁠sollen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der Iran die Beschlagnahmung eines anderen ausländischen Tankers mit ​sechs Millionen Litern geschmuggelten Diesels im ‌Golf von Oman gemeldet. Auch ‍in diesem Fall wurden keine Einzelheiten über das Schiff ​genannt.

Hintergrund ist der weit verbreitete Schmuggel von Treibstoff aus dem Iran. Das Land hat wegen ‌hoher Subventionen und des starken ⁠Wertverfalls seiner Währung weltweit ‌mit die niedrigsten Kraftstoffpreise. Die Regierung in Teheran versucht seit Längerem, ‍den illegalen Verkauf von Treibstoff über Land in die Nachbarländer und über See ​in die Golfstaaten einzudämmen.

(Reuters)