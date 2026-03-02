Der Iran hat die strategisch wichtige Strasse von Hormus für geschlossen erklärt. Der Kommandeur der Revolutionsgarden drohte am Montag, jedes Schiff, das ‌die ⁠Meerenge dennoch zu passieren versuche, in Brand zu setzen. Kurz zuvor hatten iranische ⁠Medien von einem brennenden Tanker in der Meerenge berichtet. Die unter der Flagge von Honduras fahrende «Athe ‌Nova» stehe nach einem Drohnenangriff in Flammen, hiess es ‌unter Berufung auf die Revolutionsgarden. Den Berichten ​zufolge warfen die Garden der Besatzung vor, im «Einklang mit Amerika» zu handeln und Treibstoff für US-Kriegsschiffe zu liefern. Eine Stellungnahme des Eigners lag zunächst nicht vor.