Der Grund dafür sei diese vereinbarte Waffenruhe, die der Iran gefordert hatte, teilte der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi am Freitag auf X mit. Dies gelte für alle Handelsschiffe.
Der Ölpreis fällt in der Folge 9 Prozent.
(Reuters)
Die Blockade der für die Schifffahrt wichtigen Strasse von Hormus wird dem Iran zufolge für die restliche Zeit der mit dem Libanon geltenden Waffenruhe aufgehoben.
Der Grund dafür sei diese vereinbarte Waffenruhe, die der Iran gefordert hatte, teilte der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi am Freitag auf X mit. Dies gelte für alle Handelsschiffe.
Der Ölpreis fällt in der Folge 9 Prozent.
(Reuters)